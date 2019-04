L'Atalanta è a rischio. Nella partita di stasera, che i bergamaschi giocheranno contro il Bologna, ci saranno ben cinque giocatori diffidati, che quindi con un giallo sarebbero costretti a saltare il big match di domenica pomeriggio con l'Inter. Tra di loro nomi a dir poco pesanti: il capitano Gomez, il capocannoniere Zapata, poi Ilicic, Freuler e Masiello. Difficile che Gasperini ne risparmi qualcuno in una sfida delicata come quella contro i felsinei. Starà ai giocatori fare attenzione per evitare cartellini.