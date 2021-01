L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di due giocatori per la gara contro il Cagliari, ottavi di Coppa Italia previsti giovedì alle 21.15 al Gewiss Stadium. Il problema più grande riguarderà l'assenza di Matteo Ruggeri, l'ala sinistra bergamasca che avrebbe potuto far rifiatare Robin Gosens dalle fatiche di campionato. Al suo posto potrebbe scendere in campo il duttile Joakim Maehle, provato e promosso in entrambe le fasce.



PASALIC- Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, anche il centrocampista Mario Pasalic, utile tanto sulla mediana quanto sulla trequarti, sta continuando a lavorare a parte per recuperare dall'operazione all'ernia. Tutti gli altri hanno lavorato in gruppo-Gomez a parte- e si ritroveranno domani per la rifinitura della vigilia, sempre a porte chiuse.