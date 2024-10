Getty Images

Partita del cuore perquella che si giocherà domani alle 18 al Gewiss Stadium.recentissimo per l'attaccante che ha lasciato all'improvviso Gilardino per l'infortunio di Scamacca. Proprio il nuovo goleador atalantino si candida a ritornare in campo da titolare.scorso con la Fiorentina e ha bisogno di ritrovare motivazioni in campionato. Il Genoa può addirittura pensare a un sorpasso, a due punti di distanza, ma deve scontare pesanti assenze a centrocampo e in attacco: l

- Reduce dalla vittoria con lo Shakhtar, l'Atalanta è ancora in emergenza difensiva, anche sestanno stringendo i denti per cercare di tornare in campo già domani sera. A centrocampopotrebbe far riposare un po' almeno uno tra Ederson e de Roon, mentreobbliga Bellanova e Zappacosta agli straordinari. Può essere l'occasione di vedere Zaniolo e Cuadrado in maniera più continuativa. Gilardino, in emergenza, potrebbeper avere più possibilità per centrocampo e attacco.

Partita: Atalanta-Genoa.Data: sabato 5 ottobre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00.Canale TV: DaznStreaming: DaznCarnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Lookman, Samardzic; Retegui. All. Gasperini

Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Miretti, Bohinen, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino