Hans Hateboer, l'esterno dell'Atalanta che ha 'rubato' il posto da titolare a Timothy Castagne, è la vera rivelazione di questo campionato e della Champions League, con i suoi 2 gol e un assist in 8 presenze. Nel documentario trasmesso dal canale olandese Fox Sports 'Da Beerta a Bergamo', l'olandese ha svelato alcuni retroscena della squadra bergamasca: "L'anno scorso abbiamo chiuso il campionato al terzo posto e siamo arrivati in finale di Coppa. Si tratta di qualcosa di magico, anche per la città :ce ne rendiamo conto sentendo i tifosi che ci dicono quanto sono orgogliosi di noi, dopo che in passato la squadra aveva sempre lottato per evitare la retrocessione".



IL SEGRETO DELL'ATALANTA- "​La gente è felice, abbiamo assottigliato la distanza dai top club. C'è una fitta rete di scouting, che permette di acquistare ragazzi in grado di adattarsi perfettamente al sistema di gioco. L'allenatore è bravo tatticamente: giocano sempre gli undici più in forma e in campo noi non abbiamo mai paura di nessuno, andando tutti in attacco e lasciandoci cinquanta metri alle spalle. È qualcosa che si vede difficilmente, in Italia, in una squadra di medio livello".