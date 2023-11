L'Atalanta si prepara ad affrontare l'Inter nella sfida di domani sera, in programma alle 18 al Gewiss Stadium. In vista della sfida, il club bergamasco ha diramato l'elenco dei convocati, tra i quali non compaiono Palomino e El Bilal Touré, mentre ce la fa Scalvini. Questa la lista completa:



Portieri: Carnesecchi Marco (29), Musso Juan (1), Rossi Francesco (31).



Difensori: Adopo Michel (25), Bonfanti Giovanni (43), Djimsiti Berat (19), Kolašinac Sead (23), Scalvini Giorgio (42), Toloi Rafael (2).



Laterali: Bakker Mitchel (20), Hateboer Hans (33), Holm Emil (3), Ruggeri Matteo (22), Zappacosta Davide (77), Zortea Nadir (21).



Centrocampisti: De Roon Marten (15), Éderson (13), Koopmeiners Teun (7), Pašalić Mario (8).



Attaccanti: Lookman Ademola (11), De Ketelaere Charles (17), Miranchuk Aleksey (59), Muriel Luis (9), Scamacca Gianluca (90).