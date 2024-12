Atalanta: infortunio muscolare per Retegui: problema al retto femorale

Getty Images

Brutta tegola pere per. Al 21esimo minuto della partita del Gewiss Stadium contro l'Empoli l'attaccante italo-argentinosi è fermato per un infortunio muscolare alla coscia sinistra ed è stato costretto a chiedere il cambio senza neanche provare a forzare per rimanere in campo. Il centravante della Nazionale, scendendo a centrocampo per dialogare con la squadra dopo un appoggio lateraleCon la mano si è massaggiato vistosamente un punto preciso della coscia come se avesse sentito tirare proprio in quel punto e si è poi steso in mezzo al campo chiedendo l'intervento dei medici e aspettando la sostituzione.che ha perso tempo in panchina non essendo pronto al campo ed essendo senza gli scarpini ai piedi. L'ex-Roma è di fatto entrato a freddo, ma dopo un minuto di gioco praticamente fermo il cambio è stato effettuato e Retegui è andato, sconsolato, a sedersi in panchina.

L'Atalanta spera che lo stop non sia grave anche perché, in caso di stop lungo, priverebbe la Dea del suo unico centravanti in un momento importantissimo della stagione. Sabato 28 dicembre è in programma la trasferta di Roma di campionato contro la, praticamente uno scontro diretto, poi ci sarà l'impegno incon la semifinale in programma il 2 gennaio 2025 a Ryiad contro l'Inter, quindi c'è il trittico di impegni controdell'11 gennaio e soprattutto controil 14 e 18 gennaio, entrambe in casa.