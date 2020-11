Alex Velykykh, l'osservatore ucraino che ha visto crescere Aleksej Miranchuk e il gemello Anton nelle giovanili della Lokomotiv Mosca, ha svelato a L'Eco di Bergamo alcuni retroscena dell'operazione che ha portato a Bergamo il fantasista russo, un gol ogni 41' di media: "Tanti club erano interessati ai gemelli. L’Atalanta seguiva Aleksej da tre o quattro anni, poi ha accelerato visto che c’erano altri club. Il momento decisivo è stata la sfida dell’anno scontro tra la Lokomotiv e la Juventus, in Champions League. In Russia si sono chiesti come mai ora gioca così poco, qualcuno pensa abbia commesso un errore, altri che sia giusto così, perché quella di Aleksej è prima di tutto una sfida con se stesso, per confrontarsi col calcio italiano ed europeo”.



LE SUE CARATTERISTICHE- “L’Atalanta ha preso un giocatore che ha una grande velocità di pensiero. Parla poco, ma assorbe tutto, come una spugna. Più assistman che finalizzatore, ma giocando con continuità può arrivare in doppia cifra”.