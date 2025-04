Atalanta-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

è l'anticipo del venerdì sera valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Partita di fondamentale importanza per entrambe le formazioni, per motivi diametralmente opposti.I bergamaschi sono reduci dai due successi di fila contro Milan e Bologna e vogliono tenersi stretto il 3° posto per la quinta Champions in sette anni con Gasperini. I giallorossi invece servono punti, al momento salvi per un soffio (a quota 26, con Venezia ed Empoli in zona rossa a 25).Calcio d'inizio fissato per la sera della Festa della Liberazione: venerdì 25 aprile, alle ore 20.45.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Atalanta-Lecce in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Atalanta-LecceData: venerdì 25 aprile 2025Orario: 20.45Canale TV: DaznStreaming: DaznFiltra moderato ottimismo da Zingonia per iluscito infortunato da San Siro per un distorsione alla cavilgia destra. Oggi ha lavorato sul campo e domani potrebbe riaggregarsi in gruppo.Mister Giampaolo non avrà a disposizione, oltre agli infortunati Marchwinski, Jean e Gonzalez.

Carnesecchi; Toloi Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; N'Dry, Helgason, Morente; Rebic. All. Giampaolo.La sfida Atalanta-Lecce è trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.- Il match Atalanta-Lecce è visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La telecronaca di Atalanta-Lecce è affidata a Alberto Santi e Valon Behrami.