Genoa, ufficiale Gronbaek: presentazione in stile... Simpson

Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

CHI E' ALBERT GRONBAEK

Il Grifone ha annunciato l'ingaggio del danese classe 2001, che arriva dalin prestito con diritto di riscatto (che diventa obbligo a determinate condizioni) fissato aGrobaek ha sostenuto in mattinata le visite mediche di rito, per poi firmare il contratto con i rossoblù. Dopo il deludente prestito al Southampton nella seconda metà di stagione, condizionato anche da un grave infortunio al tendine, è pronto a rilanciarsi alla corte di Patrick Vieira.- Il Genoa CFC comunica che a partire dal 1° luglio Albert Grønbæk sarà un nuovo giocatore rossoblù. Il centrocampista della nazionale danese, nato a Risskov il 23/05/2001, arriva con la formula del prestito con diritto di opzione per il riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Da professionista ha vestito le maglie di Aarhus, Bodø/Glimt, Stade Rennes e Southampton, collezionando 150 presenze con 29 reti in campionato, 27 con 8 centri nelle competizioni continentali e 17 con 2 gol nelle coppe nazionali.Benvenuto a Genova, Albert!

- Il Genoa ha presentato il suo nuovo giocatore con grafiche ben note agli appassionati del mondo dell'animazione: il riferimento va ai, la celeberrima serie statunitense.