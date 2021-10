Maehle sta bene, passata l'influenza, ma Toloi e Demiral rimarranno in dubbio fino all'ultimo per il match al Ferraris dell'Atalanta contro la Sampdoria. Il capitano azzurro infatti, nel corso della partita contro l'Empoli, aveva subìto una ricaduta per una distrazione all'adduttore destro. Elongazione alla coscia destra invece per Demiral, convocato domenica ma assente all'ultimo minuto.



Ad oggi Toloi ha più probabilità di recuperare ma, in caso di rinnovato forfait, sarebbe pronto ad arretrare ancora Marten de Roon in una difesa a quattro con i due esterni a fare i terzini.