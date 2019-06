Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi è intervenuto a Bergamo TV ha fatto il punto sulla grande stagione vissuta dalla formazione nerazzurra: "Stagione straordinaria, inaspettata. Abbiamo battuto tutti i record facendo un gran bel calcio, è una soddisfazione aggiuntiva per un’annata fantastica. Serve esperienza e qualità per la Champions, l’Ajax sarebbe un modello da copiare. Alla fine è importante portare a Bergamo giocatori di qualità e di prospettiva. Se capita il colpo alla Ilicic lo facciamo domattina, ma il mercato europeo non è semplice ed è cambiato. Il mercato inglese ha fatto sballare tutto, con cifre difficili da sopportare. Non è facile portare a casa giocatori di qualità”.



Sulla Champions: “Onestamente l’obiettivo massimo era l’Europa League, abbiamo agganciato le nostre avversarie e lì è iniziata una sfida uno contro uno. Abbiamo vinto a Napoli. Lì siamo arrivati a dire andiamo in Europa League, dopo la Lazio abbiamo pensato alla Champions”. Sulla finale di Coppa Italia e le polemiche per l'arbitraggio: “Contro la Lazio in Coppa Italia meritavamo perché lì c’è stato un furto".



Percassi ha detto la sua pure sul mercato: "Pasalic? Mio figlio Luca sta parlando con il Chelsea per il riscatto. Mancini? E' il più richiesto, ma non è detto che vada via. Tutti i giocatori vogliono restare ora che siamo in Champions. Zapata? Valutiamo. Parleremo con il mister, si può ancora ragionare. Ma sono tutte ipotesi, siamo agli inizi. La cosa importante è che ti chiedono i giocatori, se non te li chiedono è un problema", le sue parole. Mentre Ilicic e Gomez restano al 100%, sono sotto contratto. Sono giocatori di un'altra età".