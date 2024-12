Atalanta, su Carnesecchi piomba l'Arsenal

Getty Images

Lacontinua a guardare la Serie A in vista delle prossime sessioni di mercato. In particolare l', che dopo aver piazzato il colpo Riccardo Calafiori la scorsa estate ora punta un altro nome per alzare il muro dietro:Il portiere classe 2000 è uno dei punti di forza della squadra di Gian Piero Gasperini, 9 cleah sheet sulle 21 partite giocate fin qui in stagione tra campionato e Champions League, e le sue prestazioni non sono passate inosservate, le big europee hanno preso nota e i Gunner sono in prima fila.- Secondo quanto riferito da Tuttosport infatti, l'ha deciso di acquistare un nuovo portiere in estate da affiancare ae per rimpiazzare, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2025.

- A favorire eventuali trattative potrebbe essere anche il canale privilegiato che l'Arsenal ha con, agente che cura gli interessi di Carnesecchi e che in estate ha realizzato il passaggio didalalla corte di Mikel Arteta.