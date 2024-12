Atalanta, Zaniolo come Seedorf: perde tempo in panchina durante il cambio con Retegui

AFP via Getty Images

ha perso per infortunio Mateonel corso del primo tempo della sfida casalinga controe valida per la 17esima giornata di Serie A. Il centravanti italo-argentino si è fermato per un problema ai muscoli adduttori della coscia sinistra al minuto 21 della gara e ha costretto Gian Piero Gasperini al cambio immediato con Nicolò Zaniolo che però, come accaduto più volte in passato ad altri grandi campioni, non si aspettava la sostituzione e non era pronto.in un celebre derby di Milano fra Milan e Inter che tardò in panchina la preparazione per un cambio conperchée, quindi, costrinse il compagno a rimanere in campo più del previsto e commettere il fallo da secondo giallo e quindi da espulsione che cambiò quella gara?

, ma per sua fortuna Retegui non era in grado di proseguire la gara. L'ex attaccante di Roma e Inter era in panchina, ma non aveva ai piedi le scarpe da gioco essendo la partita iniziata da poco. Di conseguenza ha ritardato il cambio perché, una volta richiamato da Gasperini per sostituire il compagno infortunato, ha dovuto prima mettersi le scarpe e poi svestirsi per completare la sostituzione.