Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo il ko contro il Napoli: "E' stata una partita molto difficile, dall'alta intensità. Abbiamo fatto bene, ma ci è mancato qualcosina per portare il risultato avanti. Ora dobbiamo continuare e pensare alla prossima partita. Qui devo fare dei movimenti ai quali non ero abituato, ma ogni domenica miglioro e faccio ciò che dice Gasperini. Abbiamo messo in difficoltà il Napoli, ma nel primo tempo dovevamo concludere meglio alcune azioni".