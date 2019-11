Aveva qualche problemino Cristiano Ronaldo, Ser Sarri dixit, ma farebbero la fila gli attaccanti per stare così male e segnare una tripletta con la loro nazionale. “Non sto bene, sto molto bene”, la controrisposta del 7 bianconero. Insomma, a Torino devono ancora mettersi d’accordo, ma intanto Bergamo freme: il panterone Duvan Zapata è pronto a infilare la maglia e la porta nemica. Lui sta bene, e su questo siamo tutti d’accordo.



VUOTO A VINCERE- Quello che deve colmare la punta di diamante della Dea è un vuoto impensabile per il miglior attacco dell’anno solare 2019: a secco contro Cagliari e Samp, la prima magari una rivelazione, ma la seconda ai bassifondi della classifica. Non solo, in entrambe le gare non è mancata solo la fame di reti e spazi, ma la lucidità di un leader che mantenesse saldi i nervi dei compagni, concentrati in area e di testa. Non è un caso quindi se negli ultimi due incontri di A senza Zapata, la Dea sia rimasta in 10: prima con Ilicic e poi con Malinovskyi, due che sì o no viaggiano a tuttocampo nello stesso ruolo, frustrati dall’impossibilità di scorgere lì davanti un tirasassi che raccolga e non mandi all’aria il loro duro lavoro.



19 PUNTI IN 7 GARE- E mentre Malinovskyi si godrà la sua Olivia venuta alla luce l’altro ieri, la famiglia Zapata tornerà a illuminare tribuna centrale e Gewiss Stadium contro la capolista. Che se gioca come fronte Milan, l’Atalanta ha solo da ringraziare e portare a casa. Troppo pochi i sette punti in sette gare senza la punta Zapata che adesso, ben temperata, deve solo firmare reti e raddoppiare la quota. Diciannove punti in altrettanti sette match nell’ultima riga del 2019 significa, per forza di cose, vincerle entrambe in Champions per tentare l’impossibile. Verona e Brescia, sulla carta, viaggiano verso un +3 nerazzurro. Meno ovvia la vittoria a Bologna, ma ricordiamoci che Zapata ha tanto da recuperare e si accende come una luminaria proprio sotto il Natale. Rimane il Milan- al momento trionfo così scontato che neanche il Black Friday- e la Juve, un’incognita. Finirà 3-0 come in Coppa? Difficile. Un 2-2 bis? Più facile. Doppietta di Zapata, raggiunta dalle reti di Dybala e CR7. A meno che il portoghese non levi ancora le ancore, perché quel ‘fino alla fine’ proprio non gli va giù.