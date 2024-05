Attento Napoli, il PSG fa sul serio per Kvaratskhelia: pronta una super offerta

Victorinfatti potrebbe non essere il solo a lasciare il club partenopeo nel corso della prossima torrida estate, quando Aurelio, complice l'arrivo delcon Stefanoe Gian Pierotra i prediletti, e la sicura partenza del bomber nigeriano:sarà rinvestito per potenziare la squadra. Notizia di oggi dalla Francia vede peròsul Golfo.

- Secondo quanto riportato da Le Parisien infatti, il georgiano, ancor più che Osimhen, èn direzione Real Madrid: i parigini sono pronti ad avanzareIndicato dall'allenatore Luis Enrique, il club francese è pronto a sfruttare ancheche percepisce attualmente: in questi mesi infatti si è parlato molto di unma al momento non c'è stata alcuna fumata bianca.

Ci sarebbero già stati alcuniil quale sarebbe entusiasta di trasferirsi, qualora ci fosse un'offerta reale, a Parigi. Il Napoli è impegnato al tavolo delle trattative per il prolungamento: in occasione della partita contro la Roma al Maradona ha anche, mister Jugeli e mister Khvicha senior, detto Badri, comunicandogli che- La scadenza attuale col Napoli è ancora lontana,in stile Osimhen, con l’ultimo round che si è concluso senza firme, ma le parti si rivedranno presto. Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, già in lista per Osimhen e in passato acquirente diconferma ancora una volta però di essere un estimatore della casa azzurra.