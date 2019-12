Questa mattina a Napoli è fissato l'appuntamento per il cambio di proprietà dell'Avellino. Sarà l'imprenditore Circelli a firmare l’atto, a nome della cordata IDC, con un'opzione per il diritto di recompra a favore dell’attuale patron De Cesare. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, appena verrà ufficializzata l'acquisizione dovrebbe rientrare anche Izzo insieme al direttore generale Martone. Circelli intanto ha recuperato un altro socio: Andrea Riccio con la Innovation Financial Solutions.