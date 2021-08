Intervistato da Radio Kiss Kiss l'avvocato del Napoli, Mattia Grassani, ha parlato del ricorso presentato dal club azzurro contro la squalifica per due turni inflitta a Victor Osimhen e che gli costerebbe non solo la gara col Genoa, ma anche quella contro la Juventus al rientro dalla sosta.



RICORSO - “È molto probabile che il Napoli faccia ricorso per Osimhen. Ci saranno cinque giorni per presentare ricorso dopo che chiederemo i referti entro questa sera, poi ci sarà una valutazione più approfondita. Siamo più sulle tre che sulle due giornate in base agli atti, ma in quel comportamento di Osimhen c’è tutto tranne che la volontarietà".



IMMOBILE DIVERSO - "Sul caso di Immobile dello scorso anno il gioco era fermo anche e aumenta l’aggravante rispetto a Osimhen che è in gioco. Aureliano sarà risentito sull'azione. Immobile venne accusato per condotta gravemente antisportiva che non c'è nel caso Osimhen e l'attaccante delle Lazio prese solo una giornata, Osimhen due. E' lo stesso Giudice ad aver dato due sentenze diverse".



PER NAPOLI-JUVE CI SARA' - "Osimhen disponibile per Napoli Juve? Lavoreremo per avere sanzioni uguali per tutti. Siamo fiduciosi affinché la verità venga ristabilità e per far si che Victor giochi con la Juventus".