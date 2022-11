A margine del consiglio federale, il presidente della Lega Serie B, Marco Balata, ha parlato della necessità di modificare il regolamento dell'attuale campionato cadetto: "Il sistema così non regge e va rivisto - ha spiegato Balata - Noi abbiamo abbiamo avuto un incremento del valore delle produzioni di oltre il 50%, ma abbiamo anche il tema delle 4 retrocessioni e delle 7 società su 20 che cambiano ogni anno, qualcosa di anomalo a livello internazionale. La Serie B aveva già approvato la proposta del presidente Gravina, dopodiché non ci è stato restituito un proposito, una controproposta o qualcosa di simile. Bisogna fare la riforma e trovare una sintesi perché oggi siamo indietro rispetto ad altri sistemi calcistici. Farla entro l’anno? No, va fatta subito”.