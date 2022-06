Che futuro per Miralem Pjanic? Il centrocampista bosniaco è tornato al Barcellona dopo il secondo anno consecutivo non ai suoi livelli, quest'anno in prestito al Besiktas, ed è nuovamente sul mercato dato uno stipendio da 7,5 milioni di euro non sostenibile per le casse del club catalano. Chi se lo può permettere? Per ora attorno all'ex-Juve tutto tace.