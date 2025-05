Quando gioca Sinner la finale degli Internazionali di Roma e dove vederla

Getty Images

Cresce sempre di più l'attesa per la finale maschile degli Internazionali di Roma, con protagonista, che dopo aver superato l'americano Tommy Paul in semifinale (1-6, 6-0, 6-3), contenderà il titolo al numero tre del ranking,- ​La finale maschile degli Internazionali di Roma 2025 si giocheràa partire dalle ore 17 sul campo centrale del Foro Italico.- La finale verrà trasmessa in diretta sia su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), sia in chiaro su Rai 1. Sarà, inoltre possibile assistere al match in streaming su Sky GO o su NOW, così come su Raiplay.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Guarda la finale degli Internazionali di Roma su NOW

GUARDA SU NOW