Barcellona, capolinea per Marcos Alonso: a giugno sarà un parametro zero. Chi lo vuole e l'Italia...

14 minuti fa



Nuova estate e nuovo club in vista per Marcos Alonso. L'esterno mancino lascerà da parametro zero il Barcellona e a luglio potrà trovarsi una nuova squadra. Le parti, come riporta Fabrizio Romano, si lasceranno in ottimi rapporti, consci che la decisione ormai presa sia quella migliore per club e giocatore. Alonso ha un trascorso in Premier League, dove potrebbe tornare, e in maglia Fiorentina e diversi estimatori nel nostro calcio, motivo per cui un ritorno in Serie A non è da escludere.



NON SOLO LUI - Oltre ad Alonso, anche Sergi Roberto potrebbe optare per una scelta simile: lo spagnolo si libererebbe a zero in estate dopo un lungo percorso con i catalani