Il presidente eletto del Barcellona, Joan Laporta ha rotto il silenzio mantenuto finora sul tema Superlega da parte del club catalano ribadendo anche con forza che il progetto non solo non è tramontato, ma è ancora strettamente necessario.



NECESSITA' - “Abbiamo una posizione di prudenza. La Superlega è assolutamente una necessità, ma l'ultima parola sarà data dai partner. I grandi club contribuiscono con molte risorse e dobbiamo dire la nostra per quanto riguarda la distribuzione economica",



MERITI SPORTIVI - “Deve essere una competizione allettante, basata su meriti sportivi. Siamo sostenitori delle leghe statali e siamo aperti a un dialogo aperto con la UEFA. Abbiamo bisogno di più risorse per rendere questo un grande spettacolo. Penso che ci sarà un'intesa".



PRESSIONI - “Ci sono state pressioni su alcuni club, ma la proposta continua ad esistere. Facciamo investimenti molto importanti, gli stipendi sono altissimi e tutte queste considerazioni vanno tenute in considerazione, tenendo conto dei meriti sportivi ”.