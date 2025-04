Barcellona-Maiorca: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ilcontinua la sua corsa in Liga in attesa della sfida con l'Inter nelle semifinali di UEFA Champions League e affronta ilal Montjuic nella 33esima giornata di campionato.I blaugrana di Hansi Flick sono primi in classifica davanti al Real Madrid e vogliono evitare passi falsi per evitare la rimonta dei Blancos di Carlo Ancelotti. Devono però fare i conti anche con le scorie lasciate dall'ultima partita con il Celta Vigo: su tutte l'infortunio di Robert Lewandowski, che dovrà stare ai box per 2-3 settimane saltando la finale di Copa del Rey (il Clasico con il Real Madrid) e la semifinale d'andata con l'Inter in Champions.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Barcellona - Maiorca in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Tutte le informazioni su Barcellona-Maiorca:: Barcellona-Maiorca: 22 aprile 2025: 19.30: DAZN: DAZN: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Inigo Martinez, Pau Victor; Pedri, De Jong, Fermin Lopez; Raphinha, Gavi, Lamine Yamal. All. Flick.

: Greif; Valjent, Raillo, Copete; Maffeo, Rodriguez, Samu Costa, Darder, Mojica; Larin, Domenech. All. Arrasate.- La sfida tra Barcellona e Maiorca sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: la partita sarà visibile in tv scaricando l'app della piattaforma su un moderno televisore compatibile.- Barcellona-Maiorca sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure collegandosi da pc al sito ufficiale della piattaforma.