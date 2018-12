Soffiato all'Inter e soprattutto alla Roma, il giovane Malcom ha finora deluso le aspettative. Secondo DirectTvSport, è forte sul giocatore l'interesse del Guangzhou Evergrande, club cinese che spesso ha messo a segno colpi di pregevole fattura, allenato tra l'altro da Fabio Cannavaro.



L'intermediario di questa operazione è Andrè Cury, osservatore del Barcellona in Sud America. Figura da non sottovalutare poichè fu proprio lui a fare da mediazione per il trasferimento di Paulinho, proprio dal Barcellona al Guanzhou Evergrande.