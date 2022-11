"Se non mettevo le mani la prendevo in faccia, per me ovviamente non era rigore". Raggiunto in zona mista all'Allianz Arena, l'attaccante del Bayern Sadio Mané ha commentato così l'occasione che lo ha visto protagonista nel 2-0 all'Inter.



Il Liverpool non è testa di serie, potreste incrociarla.

"Il sorteggio è il sorteggio, con la UEFA non si può mai sapere. Vedremo lunedì".



Sarebbe molto particolare però per te.

"Penso di sì… Ma vedremo lunedì".



Che idea ti sei fatto dell'Inter?

"Penso che sia un'ottima squadra, se fai fuori il Barcellona vuol dire che è un'ottima squadra".