Lotta Champions: match-point Juventus a Venezia, per i bookmaker resiste solo la Roma

23 minuti fa



Juventus padrona del proprio destino a 90 minuti dal termine della stagione. I bianconeri regolano per 2-0 l’Udinese allo Stadium e restano in vantaggio per un punto sulla Roma, capace di battere per 3-1 il Milan, e due sulla Lazio, fermata sul pari a San Siro contro l’Inter. Per i bookmaker sarà lotta a due per il quarto posto: si gioca a 1,25r la qualificazione della Juventus, che sarebbe matematicamente quarta con tre punti a Venezia. Segue la Roma, impegnata in casa del Torino, prima rivale a quota 4. Difficile per la Lazio approfittare di un doppio falso: il ritorno dei biancocelesti in Champions paga 16 volte la posta.