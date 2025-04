Bayern Monaco, i numeri in trasferta in Champions League sono preoccupanti. Ma Muller e Kompany credono nella rimonta

e in casa tedesca i preparativi per il tentativo di rimonta – si riparte infatti dal 2-1 per i nerazzurri all'Allianz Arena di una settimana fa – sono iniziati immediatamente dopo il 2-2 nel Klassiker col Borussia Dortmund che ha ulteriormente avvicinato la conquista della Bundesliga.da mettere in atto per provare a ribaltare uno svantaggio che offre ovviamente alla squadra di Inzaghi una buona base sulla quale costruire le speranze di accesso alle semifinali. Nonostante le preoccupazioni legate ai propri infortunati e ai giocatori non al meglio delle proprie condizioni fisiche, in casa Bayern si prova comunque a guardare con entusiasmo alla supersfida di San Siro., l'uomo che con la rete del momentaneo 1-1 a Monaco ha tenuto vive le speranze di qualificazione e che si candida ad essere titolare dopo la discussa esclusione dall'inizio nel match d'andata, è stato il primo a suonare la carica: "Contro il Borussia Dortmund", ha dichiarato mister 745 presenze a Sky DE. Concetti chiari, forti e consapevoli, ribaditi alla Bild, dopo l'ultima partita di campionatore anche dall'allenatore Vincent: "Abbiamo una rosa ridotta, non parliamo delle nostre assenze ma è così.Siamo davvero pericolosi. Problema della finalizzazione? Questo il calcio, il problema nasce quando manca la qualità ma noi ne abbiamo tanta! Può anche succedere che facciamo 2 goal con 2 tiri, noi abbiamo fiducia per il prossimo match e crediamo di poter andare avanti in Champions".A completare il quadro e la sorta di training autogeno all'interno dell'ambiente del Bayern ci ha pensato una figura carismatica e non nuova a dichiarazioni provocatorie e roboanti come il presidente onorario: "Visti gli infortuni, è importante avere una mentalità forte. È l'unico modo per vincere la partita, se tutti i giocatori eccellono. Sono pienamente d'accordo con quello che dice Müller:", ha detto a Blickpunkt Sport.Ma, con l'obbligo di vincere con almeno un goal di scarto per pareggiare l'eliminatoria e dai due in su per ribaltare una sconfitta casalinga che mancava da qualcosa come quattro anni?Il dato che emerge è quello di una fragilità difensiva troppo pronunciata per giocarsi qualcosa di importante ad alto livello e una difficoltà altrettanto conclamata ad andare a segno (solo un gol in questi tre appuntamenti).contro il Real Madrid poi campione d'Europa,(che sprecò peraltro più di un'occasione per raddoppiare), ribaltato dal 3-0 dell'Allianz nel match di ritorno;, poi regolato di misura nel secondo atto dei quartitra i rimpianti e le polemiche per l'arbitraggio, costata il pass per la finale. Sembrano lontani insomma i numeri della stagione 2022/2023 quando, eccezion fatta per lo 0-3 dell'Etihad che costò l'eliminazione ai quarti di finale per mano del Manchester City, il Bayern collezionò quattro successi consecutivi in esterna tra fase a gironi e ottavi di finale, con un bottino di 10 reti all'attivo e solo 2 al passivo. Con vittime del calibro di Barcellona, Paris Saint-Germain ed Inter (2-0 a San Siro del 7 settembre 2022).Altri tempi. Eppure a Monaco di Baviera alla rimonta contro Lautaro e compagni ci credono in tanti.