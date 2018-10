James Rodriguez in crisi col Bayern Monaco. Dopo la prima stagione da protagonista, il colombiano è entrato in crisi nel suo secondo anno: lo spazio con Kovac, infatti, si è ridotto, tanto che il suo agente ha criticato aspramente l’allenatore ex Eintracht Francoforte e, come scrive Tuttosport, ha contattato Rummenigge e Hoeness. La Juve osserva, con il giocatore che è ancora di proprietà del Real Madrid.