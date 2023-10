Intervistato da Tuttosport, Valon Behrami, opinionista ed ex calciatore di Fiorentina, Napoli e Udinese, ha parlato di due obiettivi della Juventus. “Stravedo per De Paul - afferma - è un giocatore che cambierebbe la squadra: nel baricentro, nel legare i reparti, ma anche in quell’intensità difensiva che ha acquisito negli anni. Alla Juventus manca proprio un profilo come il suo: non basterebbe per passare in pole nella lotta scudetto, ma muterebbe la faccia della squadra in entrambe fasi”.



La Juve segue anche Lazar Samardzic dell'Udinese. Secondo lo svizzero, il centrocampista serbo “deve crescere, più che altro perché nasce numero 10, ruolo che in Italia nessuno utilizza più. E, quindi, ha bisogno di completare la fase di adattamento a numero 8. Per qualità potrebbe stare nella rosa della Juventus, anche se non lo vedrei subito titolare: quella maglia ha un peso diverso dalle altre, lì ogni gara è un esame e non puoi concederti pause”.