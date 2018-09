Valon Behrami, centrocampista dell'Udinese ed ex della Fiorentina, ha parlato a DAZN prima dell'inizio della gara del Franchi: "E' sempre un grande piacere e un grande onore tornare qua. Per noi sarà dura ma ho solo ottimi ricordi. Il nostro è un gruppo giovane, io faccio un po' da collante e per me è un orgoglio".