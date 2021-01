Il Benevento cerca un attaccante sul mercato. Con Lasagna e Llorente destinati rispettivamente a Verona e Udinese, secondo il Corriere dello Sport restano aperte le piste che portano a Inglese (Parma) o Pavoletti (Cagliari).



In uscita Volta è richiesto della Cremonese. Iemmello sembra voler andar via da Las Palmas e il Frosinone ha fiutato la possibilità di riportare in Italia il bomber della scorsa Serie B. Il difensore Antei torna infortunato dal prestito al Pescara.