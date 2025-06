Psg-Inter, la finale dei record anche per gli ascolti: che numeri!

Getty Images

Se aa trionfare è stato ilche si è aggiudicato la competizione per la prima volta e con un risultato schiacciante – 5 a 0 ai danni– il match ha fatto registrare numeri da capogiro anche in tv.Grandi ascolti per la finalissima trasmessa suLa sfida è stata seguita da. Il picco è stato di 8 milioni 970 mila spettatori in Total Audience* e il 46,2% di share*.

La finale è stata vista da. Su TV8 sono stati, diventando così il canale più visto della serata in tv. TV8 ha registrato il miglior ascolto di sempre in all day, con il 10,9% di share* ed è stato il primo canale nazionale in prime time.