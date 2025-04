Benevento-Juventus Next Gen: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il, dopo una seconda metà di stagione da dimenticare, si è garantito i Playoff con un finale di campionato caratterizzato da qualche acuto rivelatosi fondamentale. I sanniti, ora, nel Primo Turno della fase Girone affrontano in gara secca la, partita malissimo e che col ritorno di Brambilla ha risalito prepotentemente la china, fino a strappare un posto nella poule promozione. Se al 90' streghe e bianconeri saranno in parità, a qualificarsi al Secondo Turno ed a sfidare la vincente di Catania-Giugliano sarà la squadra di Auteri, che si è piazzata meglio in classifica al termine del campionato (sesta, mentre Madama è giunta nona).

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Benevento-Juventus Next Gen in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Data, orario, formazioni, canale tv e copertura di Benevento-Juve Next Gen, sono info disponibili in questa pagina.Benevento-Juventus Next Gendomenica 4 maggio 202520:00Rai Sport, Sky Sport (252)NOW, RaiPlay, Sky GoManfredini; Simonetti, Berra, Capellini, Sena; Prisco, Talia; Lamesta, Pinato, Starita; Perlingieri. All. Auteri.

Garofani; Turco, Citi, Gil Puche; Pietrelli, Owusu, Faticanti, Amaradio, Puczka; Guerra, Anghelè. All. Brambilla.Benevento-Juventus Next Gen sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport e visibile in diretta tv in pay per view su Sky Sport (252) e in Diretta Gol Serie C su Sky Sport Calcio (202).Benevento-Juventus Next Gen, in streaming, sarà invece disponibile su NOW, RaiPlay e Sky Go.