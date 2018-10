Arrivati in estate per alimentare le vittorie del passato, quella fame che non si sazia mai, quell’appetito che vien, come si dice, mangiando. Julen Lopetegui e Niko Kovac sono stati scelti da Real Madrid e Bayern Monaco per portare una ventata d’aria fresca e continuare a vincere. Le cose, però, non stanno andando come dovrebbero.





PROBLEMI REAL - Ha scelto il Real quando stava preparando il Mondiale con la Spagna, è arrivato al Real cacciato dalla federazione iberica. Ko in Supercoppa, primo dell’era Florentino a perdere 3 partite delle prime 10, sta perdendo anche la fiducia di chi lo ha scelto. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, il Clasico del 28 ottobre al Camp Nou sembra già essere decisivo.





SECONDO OVUNQUE - Essere secondi, al Bayern, non è nella natura delle cose. Eppure, con Niko Kovac, al momento è così: come un anno fa, quando Ancelotti venne esonerato. 7 vittorie consecutive per i bavaresi, poi 2 pareggi e una sconfitta, che portano il Bayern al secondo posto in Bundesliga e in Champions. “Non sono l’unico a essere sorpreso” la sua risposta al termine della gara con l’Ajax. E la dirigenza è già irritata. Urge cambiare, altrimenti verrà cambiato.





E MOU? - E poi c’è chi non è stato chiamato in causa in estate, ma rischia comunque di lasciare la panchina del suo club. Si tratta di José Mourinho, che ha una partita, dopo lo 0-0 con il Valencia, per tenersi stretto lo United: quella con il Newcastle. Licenziarlo costa 20 milioni di euro, ma quelli spesi, male, sul mercato negli anni, sono quelli che hanno portato i Red Devils alla situazione attuale, senza risultati e senza gioco. Lopetegui, Kovac e Mourinho: tutti e tre devono tenersi il posto.