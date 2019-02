La classica giornata da dimenticate per Kevin-Prince Boateng. L'attaccante del Barcellona, arrivato a sorpresa dal mercato di gennaio per dare un po' di respiro al centravanti titolare Luis Suarez, ha vissuto un pessimo sabato sera, contraddistinto da una prova molto sottotono contro il Valladolid e dall'aver scoperto di essere stato vittima di un furto al rientro nella sua abitazione. Come se non bastassero i tanti errori commessi nel match poi vinto da Messi e compagni per mantenere la vetta della classifica in Liga, la giornata è diventata ancora più amara considerando, come riporta il Mundo Deportivo, che i ladri hanno approfittato della sua assenza per portarsi a casa un bottino stimato in circa 300.000 euro. E per una volta i votacci e i giudizi molto critici della stampa spagnola sul suo rendimento in campo saranno passati in secondo piano.





Wtf was that Boateng???



pic.twitter.com/sKBa1Egq6j — Teto (@FrenkieStats) 16 febbraio 2019