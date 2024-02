Bologna-Sassuolo, gol di Zirkzee o autogol di Viti? La decisione della Lega Serie A

Il Bologna cala il poker e batte 4-2 in rimonta il Sassuolo, agganciando al quarto posto in classifica l'Atalanta, che domenica gioca in casa contro la Lazio. Il primo gol della squadra allenata da Thiago Motta (in tribuna per squalifica) arriva grazie a un tiro di Zirkzee, deviato in rete da Viti.



La Lega Serie A non ha dato il gol all'attaccante olandese (che rimane così fermo a quota 8 gol in questo campionato), perché la sua conclusione sarebbe finita fuori dallo specchio della porta difesa da Consigli. Quindi si tratta di un'autorete del difensore del Sassuolo.