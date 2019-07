Un nuovo difensore per Sarri, un nuovo centrale per la: Paratici e Nedved sempre più vicini a definire gli ultimi dettagli del colpo, che andrà ad arricchire il pacchetto arretrato dei bianconeri. Un difensore giovane, potente, bravo in impostazione e che pone in discussione le sorti di chi già lavora alla Continassa: quale futuro per? L'arrivo dell'olandese rischia inevitabilmente di togliere spazio al nazionale azzurro classe '87 più che a Chiellini, diverso da de Ligt per caratteristiche, e a tal proposito in ambienti vicini ai bianconeri si mormora che lo stesso Bonucci viva con una certa inquietudine l'ingaggio del difensore dall'Ajax.- Già, perché de Ligt non sembra aver cambiato per il momento i piani della Juve:, chiamato con l'olandese, Chiellini e Rugani a comporre un pacchetto difensivo di primo piano.. Serve dunque un'offerta irrinunciabile per convincere i bianconeri a privarsi del difensore e anche per convincere lo stesso centrale a lasciare il capoluogo piemontese.: ilè un'idea, nata soprattutto dal forte gradimento del nuovo ds Leonardo, non ancora sviluppatasi in una mossa concreta. Fredda anche l'ipotesi di un ritorno di fiamma da parte deldi Guardiola, scenario paventato nelle scorse ore. Il mercato è mutevole e le carte in tavola possono cambiare rapidamente, ma la situazione in casa Juve al momento appare delineata: Bonucci verso la conferma, nonostante l'arrivo di de Ligt. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com