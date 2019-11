Nevio Scala, ex allenatore del Borussia Dortmund, parla della sfida dei tedeschi con l'Inter. Queste le sue parole a Tuttosport: "I nerazzurri Non devono snaturarsi, ma sono convinto che non lo faranno. E poi non bisogna avere paura, anche se il Borussia in quello stadio sa trasformarsi".



LAUTARO E LUKAKU - "Chi ha l'argentino ha un grosso vantaggio, è una coppia che fa invidia alle altre. Su Lukaku mi sono ricreduto: non pensavo fosse un grandissimo acquisto. È un bomber d'antan, in lui rivedo Charles o Nordahl".