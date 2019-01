Giovanni Branchini, decano dei procuratori italiani, parla del futuro di due grandi allenatori, Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Come riporta Rai Sport, Branchini, interrogato sull'attuale allenatore della Juventus, spiega: "Allegri al Real Madrid? Di concreto non c'è nulla, ma è un'ipotesi plausibile, non mi stupirei". Poi, sull'ex ct della Nazionale ed ex allenatore di Juve e Chelsea, Branchini smentisce un'ipotesi Bayern: "Conte al Bayern? Non credo. Solitamente puntano su allenatori di lingua tedesca. Al Real? Può essere, anche se il rapporto tra Florentino Perez e lui non sarebbe semplicissimo".