Continuano gli ottavi di finale, in campo una delle favorite, il Brasile, che affronta la Corea del Sud. Senza Gabriel Jesus e Alex Telles, Tite recupera Neymar che sarà in campo dal 1'. In difesa a sinistra giocherà uno tra Danilo e Marquinhos. Paulo Bento deve fare i conti con le non perfette condizioni di Kim Min-jae. Squadre in campo alle 20 allo stadio 974.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Brasile-Corea del Sud è in programma alle 20 e sarà visibile in chiaro in diretta tv su Rai1, con la diretta streaming disponibile sulla piattaforma RaiPlay.



PROBABILI FORMAZIONI

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Paquetà, Casemiro; Raphina, Neymar, Vinicius; Richarlison. CT: Tite.



COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim-Guy Seung; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Jung, Hwang; H.Son, Leek., Lee, Cho S. CT: Paulo Bento.