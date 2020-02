Tifoso juventino ma non un grandissimo estimatore di Maurizio Sarri. E non fa niente per nasconderlo Flavio Briatore, che ai microfoni de La Zanzara su Radio24 ha detto: "Quando c'è un professore che non riesce a far capire alla gente cosa deve fare, succede questo. Il sarrismo nella Juve non può funzionare, mi sembra che Sarri abbia perso il feeling con i giocatori. La Juve ha sempre giocato male e ha sempre vinto. E poi ha sempre avuto i gregari, adesso abbiamo tutti fenomeni, sono tutte star, ma le stelle devi servirle". Confronto col passato: "Sarri non è un uomo da Juve, non l'ho mai visto in questo senso. Al Napoli ha sempre giocato bene senza però mai vince niente. Preferivo Allegri o Guardiola, ma c'è Sarri: vediamo cosa succede. Mi dispiace che sia andato via Max, perché ha fatto un lavoro incredibile e pazienza se ha perso le finali, però c'è arrivato. Ora rischiamo di non vincere il campionato e di uscire dalla Champions. La partita di Lione? Uno scandalo. Quel primo tempo...".