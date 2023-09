Presente ieri a Genova, all'inaugurazione di una sua nuova attività imprenditoriale, Flavio Briatore ha avuto modo di parlare con i cronici presenti all'evento anche del suo rapporto con il mondo del calcio.



Rispondendo a chi gli chiedeva di un suo possibile ingresso nell'ambito del pallone, l'ex team manager di Benetton e Renault ha detto: “Io ho già dato - si legge stamane su Il Secolo XIX - ho investito nel QPR a Londra. Il calcio è molto difficile, ci vogliono molti soldi e molta passione. E poi le squadre sono sempre dei tifosi, non sono tue“.



Briatore ha speso poi parole importanti anche per le attuali proprietà delle due formazioni genovesi: "I due proprietari di Genoa e Samp sono amici miei. Avete le squadre in buone mani, speriamo di averle tutte e due in Serie A".