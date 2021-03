Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter, Nicolas Burdisso, adesso direttore sportivo del Boca Juniors, ha espresso la propria opinione sulla corsa scudetto.



"Mi piace pensare che stia iniziando un ciclo vincente, in grado di resistere nel tempo: il pubblico è caldissimo, i giocatori sono forti, idem la mentalità. Stesso discorso per l’allenatore. Ci sono tutte le componenti per poter dare il via a un bellissimo viaggio. E se l’Inter ci riuscisse, potrebbe essere un esempio per le altre facendo il bene di tutta la Serie A".