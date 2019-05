"​Petagna dobbiamo prima riscattarlo dall'Atalanta, ma ha tanti estimatori in Italia e all'estero. Non abbiamo bisogno di vendere, la società è solida. Possiamo solo sperare di trattenerne il più possibile, poi vedremo" ha dichiarato il patron della Spal Simone Colambarini. E tra le squadre interessate al centravanti c'è anche il Torino.



Con Simone Zaza che potrebbe essere ceduto a fine stagione, la società granata è alla ricerca di un vice Andrea Belotti. Patrick Cutrone è l'obiettivo numero uno ma riuscire ad arrivare all'attaccante del Milan non sarà semplice: Andrea Petagna è la prima alternativa.