Per un Totti che va ce n'è un altro che resta. Cristian, figlio di Francesco, dopo le vacanze a Ibiza insieme alla famiglia tornerà a Trigoria. Come riporta La Repubblica, nella prossima stagione Totti jr. giocherà con l'Under 15 della Roma. E per la prima volta si metterà in mostra in un campionato non solo locale.



NUOVO RUOLO - Guai a considerarlo raccomandato però, chi segue da vicino la crescita di Cristian assicura che questo ragazzo ha qualità tutte sue. Nato come numero dieci, in campo sta facendo il percorso inverso a quello del padre: se Francesco si è avvicinato alla porta con il passare degli anni, infatti, Cristian Totti il prossimo anno arretrerà di qualche metro: verrà schierato mezz'ala, meno fantasia e più forza fisica. Sempre lì, con quella maglia giallorossa. Dopo l'addio di Francesco, c'è ancora un Totti a Trigoria.