Cagliari in campo verso l'Atalanta. Questo il racconto della seduta: "Primo allenamento per i neo rossoblù Kiril Despodov, Maxime Leverbe, Luca Pellegrini, Cyril Théréau. Si è allenato con la squadra anche Christian Oliva, rientrato questo pomeriggio dall’Uruguay. Fabrizio Cacciatore da oggi seguirà una tabella di lavoro personalizzato per ultimare il recupero dall’infortunio al polpaccio destro. Differenziato per Filip Bradaric e Alberto Cerri".