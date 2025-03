Cagliari-Genoa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La 28esima giornata della Serie A 2024/25 si apre con una sfida importante per la lotta salvezza:All'Unipol Domus si affrontano due squadre a digiuno di vittorie da qualche partita, 3 per i sardi e 2 per i liguri, e la partita mette in palio punti preziosi per avvicinarsi all'obiettivo.Il Grifone di Patrick Vieira è in una situazione più tranquilla, 31 punti e +9 sulla zona retrocessione. Gli isolani di Davide Nicola di punti ne hanno 25, +3 sull'Empoli terzultimo.Tutte le informazioni su Cagliari-Genoa:

: Cagliari-Genoa: venerdì 7 marzo 2025: 20.45: DAZN, DAZN 1 (canale numero 214 Sky): DAZN: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Augello; Piccoli.. Nicola.: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Miretti, Messias; Pinamonti.. Vieira.

- Diversi ballottaggi aperti in casa Cagliari: Obert-Felici con la posizione di Augello che cambierà di conseguenza, più Zortea di Coman e Viola in vantaggio su Gaetano. Due dubbi nel Genoa: Zanoli-Ekhator e Messias-Ekuban.- La sfida tra Cagliari e Genoa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: sarà necessario scaricare l'app per smart tv compatibili, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.Chi è abbonato sia a DAZN sia a Sky potrà vedere la partita su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

- Cagliari-Genoa sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN, tramite l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito.- La telecronaca della partita è affidata ad Alessandro Iori e Marco Parolo.