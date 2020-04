Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, al Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato senza escludere l'addio di Radja Nainggolan per fine prestito con rientro all'Inter a fine stagione: "Radja ha dimostrato quanto può essere importante per noi: sarebbe una trattativa complicatissima con l'Inter, ma se Radja volesse rimanere, ci proveremmo. Ad oggi, vista la situazione, non posso dire che ci siano grandi probabilità che Nainggolan rimanga a Cagliari", le sue parole.