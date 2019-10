A Tutti Convocati su Radio 24, l’allenatore del Cagliari Maran ha così parlato in vista della sfida con la Spal: “Nainggolan deve essere qua per fare la differenza, è arrivato con uno spirito eccezionale, sembra non si sia mai tolto questa maglia di dosso. Ora sta ritrovando la condizioni e ci aspettiamo molto da lui”.